¿Quién es el Espíritu Santo? Reflexión dominical del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invitó a profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo, a quien describió como el Consolador prometido por Jesús y el guía permanente de quienes deciden creer en Él. Basado en Juan 16:7, explicó que la vida cristiana no debe sostenerse únicamente en el esfuerzo humano, sino en la dirección del Espíritu Santo, quien brinda sabiduría, fortalece la fe y conduce a las personas a tomar decisiones acertadas.

Durante su mensaje, Castellanos resaltó la importancia de cultivar una relación íntima con Dios mediante la oración y la búsqueda constante de su dirección. Recordó que, según el relato bíblico, los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo antes de iniciar su misión, y fue precisamente en Pentecostés cuando recibieron el poder que transformó sus vidas y les permitió impactar a miles de personas. Para el pastor, esa misma promesa sigue vigente hoy, pues el Espíritu Santo continúa guiando, consolando y fortaleciendo a quienes le permiten actuar en sus vidas.

Finalmente, el pastor compartió experiencias personales para enfatizar que escuchar la voz de Dios puede traer cambios profundos tanto en el ámbito espiritual como en el familiar, ministerial e incluso financiero.

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