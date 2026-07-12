"Atrévete a creer": el llamado del pastor César Castellanos a confiar en el poder de Dios

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos centró su mensaje en el poder de la fe como fundamento para enfrentar las dificultades de la vida, especialmente la enfermedad. Bajo el título "Atrévete a creer", afirmó que la fe nace del conocimiento de la Palabra de Dios y animó a los oyentes a fortalecerla mediante la lectura de la Biblia. Como ejemplo, compartió el testimonio de una pareja de médicos en Ecuador que, pese a un diagnóstico prenatal desfavorable, perseveró en la oración y aseguró haber visto el nacimiento de una hija completamente sana. "La fe solo puede venir a través de una forma: por el oír, y el oír de la palabra de Dios", expresó.

Durante la enseñanza, Castellanos sostuvo que la voluntad de Dios es la sanidad y señaló que la fe debe prevalecer por encima de los pronósticos médicos, sin desestimar la importancia de acudir a los profesionales de la salud. Basándose en diversos pasajes bíblicos, como la sanidad del leproso y de la mujer encorvada, afirmó que "la sangre de Cristo tiene el poder de sanar, de limpiar y de restaurar" y recordó las palabras de Jesús al hombre con lepra: "Quiero, sé limpio", como una muestra de la disposición divina para obrar en favor de quienes creen.

El pastor concluyó invitando a los oyentes a perseverar en la fe y a confiar en que Dios puede transformar cualquier circunstancia. "Conforme a tu fe suceda contigo", recordó, citando las palabras de Jesús, e insistió en que la confianza en Dios permite afrontar la enfermedad, el dolor y las adversidades con esperanza.

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