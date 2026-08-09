“Enséñame a caminar sobre las aguas”: monseñor Rafael de Brigard invita a vivir una fe sin miedo

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard tomó como punto de partida el pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús camina sobre las aguas y Pedro intenta acercarse a él. El sacerdote destacó que este episodio revela a un Cristo cercano, misericordioso y profundamente humano, que acompaña a las personas en medio de sus angustias. “Dios en Cristo ha puesto todo su poder y todo su amor a favor de la humanidad”, afirmó, al tiempo que recordó que Jesús, después de realizar milagros, se retiraba a orar, como una invitación a reconocer que tanto los logros como las dificultades deben ponerse en manos de Dios.

La escena de Pedro sobre las aguas, para monseñor De Brigard, representa las propias incertidumbres y desafíos de la vida. Frente al miedo de los discípulos, Jesús pronuncia tres expresiones que el sacerdote considera fundamentales: “Ánimo”, “soy yo” y “no tengan miedo”. Son palabras que, según explicó, permiten comprender que la presencia de Cristo está llamada a transformar el desánimo, la angustia y la incertidumbre en esperanza.

Finalmente, el religioso puso el énfasis en la fe como condición esencial para atravesar las tormentas personales y espirituales. Pedro comienza a hundirse cuando el miedo ocupa el lugar de la confianza, pero Jesús extiende su mano y lo rescata, recordándole: “¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?”. Para monseñor De Brigard, esta escena representa también la necesidad de dejar que Cristo entre plenamente en la vida: “Dejemos entrar a Jesús en la vida y nuestra vida será otra cosa”.

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