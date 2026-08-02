La multiplicación de los panes y los peces: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard centró su mensaje en el relato de la multiplicación de los panes y los peces (Mateo 14, 13-21), destacando que este milagro revela a un Jesús cercano a las necesidades concretas de las personas. Más allá de su significado eucarístico, explicó que el Evangelio presenta a un Dios que siente compasión, se detiene ante el sufrimiento humano y llama a sus discípulos a responder con acciones de amor.

Como ejemplo de ese compromiso, monseñor resaltó la labor del Banco de Alimentos de Bogotá y de otras iniciativas de la Iglesia que llevan ayuda a miles de personas en condición de vulnerabilidad. Recordó que el mandato de Jesús, "Denles ustedes de comer", sigue vigente para todos los cristianos, quienes están llamados a compartir sus bienes, su tiempo, sus capacidades y su fe con quienes más lo necesitan.

Asimismo, invitó a promover relaciones laborales justas, apoyar obras sociales y mantener una actitud permanente de generosidad, convencido de que todo lo que se entrega en nombre de Dios se multiplica para el bien de los demás. Finalmente, el mensaje animó a mirar la realidad con esperanza, reconociendo que aún existen profundas necesidades sociales que requieren el compromiso de toda la comunidad.

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