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Blu Radio  / Entretenimiento  / Djo debuta en el Estéreo Picnic de Bogotá como uno de los artistas más esperados

Djo debuta en el Estéreo Picnic de Bogotá como uno de los artistas más esperados

Djo llegó al escenario principal del festival al atardecer, en un concierto de una hora que marcó uno de los primeros platos fuertes del primer día del festival.

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