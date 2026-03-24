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La impresionante cifra económica que dejó el Estéreo Picnic 2026 para Bogotá

Del 20 al 22 de marzo más de 140.000 personas disfrutaron de artistas nacionales e internacional, que impactó de manera positiva la economía de la capital.

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