Festival Cordillera 2025: Carlos Vives y Miguel Bosé, artistas y horarios HOY 13 de septiembre

Llegó el día en el que el Parque Simón Bolívar de Bogotá volverá a ser epicentro de música internacional. Este sábado, 13 de septiembre, se llevará a cabo el primer día del Festival Cordillera 2025, que serán más de ocho horas de música distribuidas en 4 escenarios con más de 15 artistas.
Si usted irá HOY al Festival Cordillera, prográmese y conozca cuáles son los escenarios y en qué escenarios estarán este sábado para que pueda planificar sin problemas su visita, además de trazar la ruta de cantantes que verá a lo largo de la jornada.
Estos son los artistas del Festival Cordillera HOY 13 de septiembre
- Carlos Vives.
- Miguel Bosé.
- Rubén Blades.
- Paulo Londra.
- La 33.
- UB40 ft. All Campbell.
- Drishas.
- Silvana Estrada.
- Gipsy Kings por André Reyes.
- Crudo Means Raw.
- Catupecu Machu.
- La Mosca.
- Daniel, me estás matando.
- La Beriso.
- Valendia y la Tigra.
- Parlante.
- Peces Raros.
- Dromediarios Mágicos.
- El Kalvo.
- Lucio Feullet.
- La Farmakos.
Estos son los escenarios y horarios HOY Festival Cordillera 2025
Sábado, 13 de septiembre
Escenario Cordillera
- Lucio Feuillet / 2:30-3:15 de la tarde.
- Gipsy Kings / 4:00- 5:00 de la tarde.
- Miguel Bosé / 6:00-7:15 de la tarde.
- Rubén Blades / 8:15-9:30 de la noche.
- Carlos Vives / 10:45 - 12 de la noche.
Escenario Aconcagua
- Velandia y la Tigra / 3:15 - 4:00 de la tarde.
- Silvana Estrada / 5:00 - 6:00 de la tarde.
- UB 40 / 7:15-8:15 de la noche.
- Orishas / 9:30-10:30 de la noche
- Paulo Londra / 12 - 1 de la mañana.
Escenario CotoPaxi
- Parlantes / 3:15 - 4:00 de la tarde
- La Beriso / 5:00 - 6:00 de la tarde
- Crudo Meands Raw / 7:15-8:15 de la noche
- Catupecu Machu / 9:15 - 10:30 de la mañana.
- La Mosca / 12:00 - 1:00 de la mañana.
Escenario Cocuy
- La Farmakos / 2:30-3:15 de la tarde
- El Kalvo / 4:00 - 5:00 de la tarde
- Daniel, me estás matando / 6:15-7:15 de la tarde
- Dromedarios Mágicos / 8:30-9:30 de la noche
- Peces Raros / 10:30-11:30 de la noche
Paulo Londra, un show único en Colombia
El argentina regresa al país para reencontrarse con un público que ha tenido olvidado, ahora, para traer todo lo mejor de su repertorio a la media noche. Éxitos como 'Tal Vez', 'Adán y Eva', 'Plan A', 'A veces', entre otros.