Festival Cordillera 2025: Carlos Vives y Miguel Bosé, artistas y horarios HOY 13 de septiembre

Llegó el día en el que el Parque Simón Bolívar de Bogotá volverá a ser epicentro de música internacional. Este sábado, 13 de septiembre, se llevará a cabo el primer día del Festival Cordillera 2025, que serán más de ocho horas de música distribuidas en 4 escenarios con más de 15 artistas.

Si usted irá HOY al Festival Cordillera, prográmese y conozca cuáles son los escenarios y en qué escenarios estarán este sábado para que pueda planificar sin problemas su visita, además de trazar la ruta de cantantes que verá a lo largo de la jornada.



Estos son los artistas del Festival Cordillera HOY 13 de septiembre

Carlos Vives.

Miguel Bosé.

Rubén Blades.

Paulo Londra.

La 33.

UB40 ft. All Campbell.

Drishas.

Silvana Estrada.

Gipsy Kings por André Reyes.

Crudo Means Raw.

Catupecu Machu.

La Mosca.

Daniel, me estás matando.

La Beriso.

Valendia y la Tigra.

Parlante.

Peces Raros.

Dromediarios Mágicos.

El Kalvo.

Lucio Feullet.

La Farmakos.

Estos son los escenarios y horarios HOY Festival Cordillera 2025

Sábado, 13 de septiembre

Escenario Cordillera



Lucio Feuillet / 2:30-3:15 de la tarde.

Gipsy Kings / 4:00- 5:00 de la tarde.

Miguel Bosé / 6:00-7:15 de la tarde.

Rubén Blades / 8:15-9:30 de la noche.

Carlos Vives / 10:45 - 12 de la noche.

Escenario Aconcagua



Velandia y la Tigra / 3:15 - 4:00 de la tarde.

Silvana Estrada / 5:00 - 6:00 de la tarde.

UB 40 / 7:15-8:15 de la noche.

Orishas / 9:30-10:30 de la noche

Paulo Londra / 12 - 1 de la mañana.

Escenario CotoPaxi



Parlantes / 3:15 - 4:00 de la tarde

La Beriso / 5:00 - 6:00 de la tarde

Crudo Meands Raw / 7:15-8:15 de la noche

Catupecu Machu / 9:15 - 10:30 de la mañana.

La Mosca / 12:00 - 1:00 de la mañana.

Escenario Cocuy



La Farmakos / 2:30-3:15 de la tarde

El Kalvo / 4:00 - 5:00 de la tarde

Daniel, me estás matando / 6:15-7:15 de la tarde

Dromedarios Mágicos / 8:30-9:30 de la noche

Peces Raros / 10:30-11:30 de la noche

Paulo Londra, un show único en Colombia

El argentina regresa al país para reencontrarse con un público que ha tenido olvidado, ahora, para traer todo lo mejor de su repertorio a la media noche. Éxitos como 'Tal Vez', 'Adán y Eva', 'Plan A', 'A veces', entre otros.