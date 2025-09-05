¿Irá al Festival Cordillera 2025? Ojo, esto debe tener en cuenta antes

Falta poco para que Bogotá vuelva ser epicentro de música en la región, gracias a que el 13 y 14 de septiembre, se llevará a cabo el Festival Cordillera 2025 y reunirá a artistas de diferentes géneros en un mismo lugar: el Parque Simón Bolívar.

Paulo Londra, Carlos Vives, La Mosca, Miguel Bosé, Serú Girán, Los Caligaris, La 33, Crudo Means Raw, entre otros, son los artistas que hacen parte del cartel oficial de este festival que se lleva a cabo la capital del país.

Páramo Presenta, organizadora del evento, entregó nuevos detalles de cara al festival y cosas que los asistentes deberán tener en cuenta si estarán durante esos dos días en el Parque Simón Bolivar.



Festival Cordillera 2025: artistas por días confirmados

Sábado 13: Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades con la Roberto Delgado Big Band, Paulo Londra, UB40 con Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings, Crudo Means Raw, Catupecu Machu, La Mosca, entre otros



Domingo 14: Fito Páez, Zoé, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers (unplugged), Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana, Frente Cumbiero, entre otros.

Horarios y escenarios del Festival Cordillera 2025

¿Habrá servicio de TransMilenio durante los dos días del festival?

Aún no ha sido confirmado, pero es casi probable que sí se haga la alianza para ayudar a la salida del parque de los miles de asistentes que estarán durante esos días. Cabe recordar que cubren rutas que van a diferentes puntos de la ciudad, pero no ofrecen el servicio de alimentadores, por lo que igual algunos