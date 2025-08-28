Sabrina Carpenter, The Killers y Tyler The Creator encabezan el cartel del Estéreo Picnic 2026

La espera terminó y, finalmente, este jueves, 28 de agosto, se conoció el cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP), cargado de una cuota importante de artistas de talla mundial y acompañada, como siempre, de una línea de talento nacional que estarán juntos a finales de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

La lista la encabezan Sabrina Carpenter, The Killers, Interpol, Tyler The Creator, Lorde, Skrillex, quienes comandan un listado de más de 30 artistas que durante tres días deleitarán a los amantes de la industria del entretenimiento y que, nuevamente, pondrán a la capital del país en el radar de los espectáculos mundiales. Al igual que Royal Otis, que filtró por cuenta propia su presentación.

Otros destacados son Doechii, Turnstile, Peggy Gou, Mochakk, entre otros.

Pero también habrá cuota latina con Peso Pluma, Young Miko, Luis Alfonso, TIMO, entre otros, quienes dejarán el toque moderno que influye en las grandes listas de Latinoamérica y, por supuesto, Colombia. A diferencia de Lollapalooza, Chappell Roan no visitará territorio colombiano.

Cuatro escenarios, que durante tres días (como en los viejos tiempos), serán epicentro de miles de emociones no solo de bogotanos, sino de personas, incluso de todo el mundo. El 20, 21 y 22 de marzo el Festival Estéreo Picnic 2026 reunirá a más de 80.000 personas para que la música vuelva a ser el lenguaje de Bogotá.



Este es el cartel del Festival Estéreo Picnic 2026

Cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 // Foto: Páramo Presenta

¿Por qué será especial el Festival Estéreo Picnic 2026?

Esta edición del festival tendrá un toque especial debido a que son los 15 años de este evento, una celebración que conmemora el paso de diversos artistas nacionales e internacionales que han pasado por los escenarios del FEP. Desde las ediciones en Briceño, hasta la actualidad en el Simón Bolívar en un recorrido donde han estado nombres como The Weeknd, J Balvin, Feid, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Shawn Mendes, Blink, Limp Bizkit y muchos más.

Precios del Festival Estéreo Picnic 2026

Combo Creyentes 3 Días General

Etapa 1

Precio boleta: $799.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $162.000 Precio total: $961.000

Etapa 2

Aforo: 4.000 Precio boleta: $899.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $182.000 Precio total: $1.081.000



Combo Creyentes 3 Días VIP

Etapa 1

Precio boleta: $2.299.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $466.000 Precio total: $2.765.000

Etapa 2

Precio boleta: $2.399.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $486.000 Precio total: $2.885.000



Zona de Menores - Creyentes Combo 3 Días

Etapa 1

Precio boleta: $699.000 Cargo por servicio (IVA incluido): $141.000 Precio total: $840.000



Estos son los precios de creyentes 2026 del FEP // Fotos: Páramo y Blu Radio

Cómo comprar entradas oficiales sin caer en estafas

Cada año aparecen falsos vendedores que ofrecen boletas para el Festival Estéreo Picnic. Para evitar problemas:



Compre solo en la página oficial del festival o en los puntos autorizados.

Desconfíe de precios muy bajos o ventas por redes sociales.

Verifique que el sitio web tenga candado de seguridad (HTTPS).

Guarde siempre el comprobante de su compra.

Si se agotan las entradas, espere a que el festival anuncie canales oficiales de reventa en lugar de recurrir a terceros, o consulte con amigos cercanos y confiables.

