Festival Estéreo Picnic 2026: anuncian "nueva" zona de menores con adaptaciones

El Festival Estéreo Picnic anunció sorpresas para su edición del 2026. El próximo año, en la celebración de sus 15 años, el FEP confirmó que vuelven los tres días, es decir, ya no serán cuatro días de festival como en los últimos años; esto fue aplaudido por muchos fanáticos, quienes pedían menos días.

Será nuevamente en el Parque Simón Bolívar de Bogotá el 20, 21 y 22 de marzo, en alineación con los demás festivales de la región que, el mismo mes, hacen sus respectivos conciertos. Para esta fecha, los artistas vienen de gira y se presentan en el Estéreo Picnic, el Lollapalooza de Brasil, Argentina y otros países.



Zona de menores habilitada

En 2025, el FEP habilitó por primera vez una zona de menores de edad. Aunque causó gran expectativa, algunos asistentes se quejaron porque los adultos que iban acompañando a los niños tapaban la visibilidad y se redujo espacio.

A través de redes sociales, el FEP aseguró que “aprendieron del proceso” y, para el próximo año, traerán “una nueva zona de menores” con el fin de crear un encuentro “memorable para las familias que van con sus hijos a vivir su primea experiencia festivalera”.



¿Cómo será la nueva zona de menores del Festival Estéreo Picnic?

Detallaron que ampliarán el espacio incluyendo lo siguiente:



⁠Espacios de juego, recreación y descanso.

Una oferta de restaurantes y baños más amplia.

Activaciones pensadas para los más pequeños.

⁠Una nueva extensión que abarcará hasta el segundo escenario principal del festival, aumentando la cantidad de shows que podrán vivirse en esta zona.

Miradores que permitirán a todos vivir los artistas del festival en estas dos tarimas.

Cabe recordar que esta zona es exclusiva y delimitada para los menores de siete años en adelante, con “acceso único a los dos escenarios principales del festival”.

En estas locaciones, como es habitual cada año, se presentan los artistas que están en el cartel, el cual aún no se conoce. Primero, saldrá a la venta Creyentes, que son las entradas que se adquieren antes de conocer a los artistas que estarán en el FEP.

Luego, en varias etapas, se venderán las entradas para el resto del público.