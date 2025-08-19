Festival Estéreo Picnic 2026 no solo reduce fechas: otra noticia tomó por sorpresa a fans

De manera sorpresiva, Páramo presenta confirmó las fechas del Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP) ad-portas de llevarse a cabo el Festival Cordillera en Bogotá, un anuncio que sorprendió a todos los amantes de la música en la capital debido a que en la celebración de los 15 años se redujo a 3 días pese al éxito de los 4 de los últimos dos años.

Pero el anuncio vino acompañado de algo más y es que, en pocos días, se llevará a cabo la venta de Creyentes sin previo aviso. Esta etapa de compra es para los más fieles del FEP, que sin conocer el cartel de artistas se reservan su lugar en el Parque Simón Bolívar en 2026 con tiempo y tranquilidad.

“Ha sido el acto de presencia de distintas generaciones que, año tras año, se encuentran en un espacio liberado del tiempo. En este aniversario nos paramos en esto: el ahora es para siempre, y lxs Creyentes también. Bienvenidxs a la XV edición del Festival Estéreo Picnic, que celebraremos el 20, 21 y 22 de marzo de 2026”, expresaron desde la organización.

Escenario Festival Estéreo Picnic. Foto: AFP

El Festival Estéreo Picnic se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026. La preventa estará disponible para clientes de los Bancos Aval: Bogotá, Occidente, Popular, Villas y la billetera digital dale desde el 21 de agosto de 2025 al 23 de agosto o hasta agotar existencias.

Este evento no solo es crucial para la escena del entretenimiento en Bogotá, sino que es un plus económico gigantesco en la ciudad. Tan solo en 2024 el festival dejó $113.000 millones de pesos en ganancias para la ciudad según datos oficiales de la Alcaldía de Bogotá. Además, se destaca su impacto en el turismo, con más de 50.000 turistas internacionales asistiendo en 2025.

El impacto también va para algunas marcas, incluso, para vendedores informales que llegan durante esos días al parque.