Urrá venderá energía de nueva planta solar a comercializadora involucrada en escándalo

La hidroeléctrica Urrá, de propiedad del Gobierno colombiano, firmó un nuevo contrato de venta de energía con una de las comercializadoras involucrada en la denuncia de la entrega de millonarios contratos a dedo: Esprod a pesar del interés del gobierno en que las compañías del sector vendan energía directamente a empresas como Air-e para ofrecer mejores tarifas a los usuarios.

Esprod apareció en una lista de 10 empresas comercializadoras que habrían recibido contratos a dedo en Urrá y que fue entregada por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al presidente Gustavo Petro.

El negocio se empezó a cocinar el 10 de septiembre con una oferta económica en la que Urrá se comprometió a vender a Esprod entre 1.6 y 1.8 Gwh de energía entre octubre y diciembre de este año que saldrán de la planta solar Inti I inaugurada hace apenas tres meses.

La Hidroeléctrica Urrá produce cerca de 5Gwh por día en total con lo cual esta transacción podría ser cerca del 30 % de su producción. Sin embargo, la modalidad del contrato es pague lo contratado ‘condicionado’ porque depende de la producción real que tenga la planta solar.



Los documentos conocidos por Blu Radio muestran que el negocio se cerró sin un precio fijo y con un descuento frente al precio de bolsa. Urrá recibirá 7 pesos menos por vender la energía a ESPROD de lo que recibiría si llevara esa energía directamente a la bolsa mayorista.

La orden de compra fue aceptada la semana pasada por Esprod.

Esprod, con sede en Medellín, es propiedad de Futuro Mas SAS (que obtuvo más de 4 mil millones de pesos en utilidades el año pasado) y Crux Ingeniería SAS, una microempresa registrada en un conjunto residencial en Ibagué que el año pasado no registró ningún ingreso.

En los últimos meses, el Gobierno nacional y específicamente el presidente Petro han exigido la contratación directa de energía entre las empresas generadoras y las comercializadoras. De hecho la Creg está trabajando en la creación de un mercado de contratos mayoristas anónimo y estandarizado que pueda darle más transparencia al mercado y fomentar la contratación sin intermediarios.