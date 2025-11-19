Más de 30 barrios de dos comunas en Medellín tendrán cortes de agua durante esta semana

EPM anunció cortes de agua en más de 30 barrios de las comunas 1-Popular y 3-Manrique debido a trabajos estratégicos para modernizar el sistema de acueducto. Estas suspensiones, programadas para esta semana, buscan fortalecer la continuidad y calidad del suministro en el nororiente de Medellín. La programación detallada puede consultarse en la página oficial de la empresa.

Los cortes de agua iniciarán este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre por la instalación de nuevos equipos mecánicos en la planta de potabilización La Montaña. Esta obra permitirá habilitar una cuarta salida de distribución para abastecer sectores como Carpinelo, La Avanzada y María Cano-Carambolas, zonas que requieren mayor capacidad operativa.

La interrupción comenzará a las 3:00 de la tarde del miércoles y se extenderá hasta la tarde del jueves 20. Los cortes de agua afectarán barrios como La Esperanza No. 2, El Compromiso, Versalles No. 1 y No. 2, San José La Cima, El Raizal, La Cruz y Oriente, entre otros sectores tradicionales del nororiente de la ciudad.



¿Dónde habrá interrupciones de agua en Medellín esta semana?

Estas suspensiones incluirán rangos de dirección entre las calles 68 y 107 ED y entre las carreras 21 B y 31 BA. Se trata de zonas clave del sistema de distribución donde EPM adelantará adecuaciones para reforzar la confiabilidad del servicio y optimizar la operación del acueducto.

Durante la jornada, también se harán labores de mantenimiento en el canal de agua cruda Piedras Blancas–El Toldo, infraestructura que abastece a más de 280.000 personas y que es fundamental para garantizar un suministro estable. Su intervención permitirá mejorar la operación de la planta La Montaña.



Cortes de agua también afectarán a más de 15 barrios de Belén y Altavista

Además, EPM confirmó cortes de agua este domingo 23 de noviembre por labores de mantenimiento del tanque que abastece la comuna 16-Belén. Los trabajos, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, impactarán barrios como Altavista, Granada, La Loma de Los Bernal, La Palma, Las Playas, Los Alpes y Las Violetas.



Sectores de Altavista en Medellín con cortes de agua esta semana. Foto: EPM.

Las suspensiones se aplicarán en amplios rangos de dirección entre calles 4E y 32 C, y entre carreras 72 y 93 A. Esta intervención preventiva busca garantizar la calidad del servicio y asegurar que el suministro llegue con continuidad a los hogares de esta zona del occidente de Medellín.

EPM recomendó a la comunidad almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras se restablece el servicio en todas las áreas afectadas por los cortes de agua.