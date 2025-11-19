En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 30 barrios de dos comunas en Medellín tendrán cortes de agua durante esta semana

Más de 30 barrios de dos comunas en Medellín tendrán cortes de agua durante esta semana

Los cortes de agua programados, detalló EPM, se darán por la instalación de nuevos equipos mecánicos en la planta de potabilización La Montaña.

Publicidad

Publicidad

Publicidad