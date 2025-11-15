Prográmese para los cortes de agua en Bogotá y Soacha para la semana del 18 al 21 de noviembre

Constantemente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cortes de agua con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes hídricas y así garantizar el suministro continuo del líquido vital a todos sus usuarios.

Para la semana del 18 al 21 de noviembre, la compañía realizará “obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad”.

De acuerdo con la empresa, “estos trabajos buscan minimizar las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua” y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

En algunos sectores, los cortes de agua tendrán una duración de hasta 27 horas, por lo que el Acueducto recomienda a la ciudadanía estar atentos a la información de los barrios afectados y los horarios.



Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 18 al 21 de noviembre

Para la semana del 18 al 21 de noviembre se programaron cortes de agua, por lo cual usuarios de siete localidades y zonas de Soacha se quedarán sin servicio. Conozca el detalle de barrios, direcciones y horarios:



Martes 18 de noviembre

Localidad Barrios Dirección Duración Soacha Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago De la Calle 25 a la Calle 42C, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este 8:00 a. m. 12 horas Kennedy Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96 10:00 a. m. 24 horas Kennedy Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H De la Transversal 78B a la transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C 10:00 a. m. 24 horas

Miércoles 19 de noviembre

Localidad Barrios Dirección Duración Rafael Uribe Uribe Tunal De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur 7:00 a. m. 27 horas Antonio Nariño Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14 7:00 a. m. 27 horas Fontibón Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24 10:00 a. m. 24 horas Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8 10:00 a. m. 24 horas Tunjuelito Fátima De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur 10:00 a. m. 24 horas Soacha Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil) 10:00 a. m. 24 horas Usaquén El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193 10:00 a. m. 24 horas

Jueves 20 de noviembre

Localidad Barrios Dirección Duración Los Mártires La pepita, Voto Nacional De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22 10:00 a. m. 24 horas Kennedy Hipotecho De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 9:00 a. m. 24 horas Kennedy Hipotecho Occidental De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 8:00 a. m. 24 horas Kennedy Provivienda Oriental De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D 7:00 a. m. 27 horas Rafael Uribe Uribe La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J 10:00 a. m. 24 horas San Cristóbal Libertadores De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este 10:00 a. m. 24 horas Kennedy Conjunto Residencial Recodo del Tintal De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86 10:00 a. m. 24 horas Kennedy Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86 10:00 a. m. 24 horas

Viernes 21 de noviembre

Localidad Barrios Dirección Duración Usme Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15 10:00 a. m. 8 horas

Recomendaciones del Acueducto de Bogotá