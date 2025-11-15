En vivo
Bogotá

Prográmese para los cortes de agua en Bogotá y Soacha para la semana del 18 al 21 de noviembre

En algunos sectores, los cortes de agua tendrán una duración de hasta 27 horas, por lo que el Acueducto recomienda a la ciudadanía estar atentos a la información de los barrios afectados y los horarios.

