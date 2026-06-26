Invima lanza alerta por removedor de esmalte que usan miles de colombianos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre un removedor de esmalte en gel que estaría siendo comercializado de manera ilegal en Colombia y que podría representar un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.

Se trata del producto GEL POLISH REMOVER, un removedor de esmalte ampliamente utilizado para retirar uñas semipermanentes o en gel. Según la autoridad sanitaria, este cosmético no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para que pueda venderse legalmente en el país.

La alerta, identificada con el número 166-2026, fue emitida luego de denuncias ciudadanas y de actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Invima, que permitieron detectar irregularidades en la comercialización del producto.

¿Por qué el Invima emitió la alerta sobre el removedor de esmalte?

De acuerdo con la entidad, el producto GEL POLISH REMOVER se comercializa sin número de lote y utiliza de forma irregular el código NSOC04279-21CO, el cual corresponde realmente a otro cosmético registrado y no al removedor de esmalte objeto de la alerta.



Esto significa que el producto no posee una Notificación Sanitaria Obligatoria válida, por lo que su venta en Colombia es considerada ilegal y el Invima lo cataloga como un producto fraudulento.

La autoridad sanitaria explicó que el código utilizado pertenece al producto GEL POLISH, cuyo titular es un establecimiento comercial diferente, situación que constituye una irregularidad que puede inducir a error a consumidores y distribuidores.

Invima // Foto: Invima

Riesgos para la salud de quienes usan este producto

El Invima advirtió que los cosméticos que no cuentan con autorización sanitaria representan un riesgo, ya que no existe garantía sobre aspectos fundamentales como:



La calidad del producto.

La seguridad para su uso.

La eficacia de sus componentes.

La composición real de sus ingredientes.

Las condiciones de fabricación y almacenamiento.

El origen de las materias primas.

Debido a estas irregularidades, la entidad señaló que no es posible garantizar que el removedor de esmalte cumpla con los estándares exigidos por la normativa colombiana, lo que podría generar efectos no deseados en los usuarios.

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¿Qué deben hacer los consumidores?

Ante esta situación, el Invima recomendó a quienes tengan o utilicen este producto adoptar medidas inmediatas para evitar posibles afectaciones.

Entre las principales recomendaciones están:



Suspender inmediatamente el uso del removedor de esmalte.

Informar al Invima o a las autoridades de salud si conocen establecimientos donde se comercialice.

Reportar cualquier reacción adversa o evento inesperado relacionado con su uso.

La entidad también hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para reforzar las labores de inspección en establecimientos que distribuyan o comercialicen productos cosméticos.

Asimismo, pidió a distribuidores, comercializadores y establecimientos de belleza abstenerse de vender este removedor de esmalte, advirtiendo que podrían ser objeto de medidas sanitarias y procesos sancionatorios si continúan ofreciéndolo al público.

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Cómo verificar si un cosmético es legal en Colombia

El Invima recordó a los consumidores la importancia de revisar que cualquier producto cosmético cuente con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente antes de comprarlo.

Además, recomendó adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos reconocidos y desconfiar de aquellos que no informen claramente el fabricante, el número de lote o la autorización sanitaria correspondiente.

Las autoridades insistieron en que verificar estos datos puede reducir el riesgo de adquirir productos fraudulentos que comprometan la salud de los usuarios.