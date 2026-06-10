Invima lanza alerta por despigmentante vendido en redes: reportan reacciones en la piel

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre un producto cosmético que era promocionado en redes sociales con supuestas propiedades para eliminar manchas de la piel en pocos días.

Se trata del denominado “Despigmentante Isabel de Alba”, un artículo que, según la entidad, se comercializa de manera ilegal en Colombia y podría representar riesgos para la salud de quienes lo utilizan.

De acuerdo con la alerta sanitaria No. 162 de 2026, el producto fue identificado a través de denuncias ciudadanas y acciones de inspección realizadas por el instituto. La investigación permitió establecer que el cosmético estaba siendo promocionado y vendido principalmente mediante Instagram, pese a no contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para la comercialización legal de productos cosméticos en el país.

Despigmentante Isabel de Alba. Foto: Invima

¿Por qué el Invima considera fraudulento este despigmentante?

La autoridad sanitaria señaló que el llamado “Despigmentante Isabel de Alba” no dispone de registro o notificación sanitaria que permita verificar aspectos fundamentales relacionados con su composición, origen, fabricación y condiciones de almacenamiento.



Según explicó el Invima, los productos cosméticos que se venden sin autorización representan un riesgo para los consumidores porque no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia. Además, las autoridades no pueden verificar si cumplen con las normas técnicas exigidas para proteger la salud pública.

Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es que ya existen reportes de efectos adversos asociados al uso de este producto, especialmente en las zonas donde fue aplicado.

Aunque el instituto no detalló la gravedad de las reacciones reportadas, advirtió que la falta de controles impide conocer con certeza los ingredientes utilizados y los posibles efectos que podrían generar en la piel.

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Los productos despigmentantes suelen ser utilizados para tratar manchas causadas por acné, exposición solar, cambios hormonales o envejecimiento.

Sin embargo, expertos en dermatología han advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos de adquirir tratamientos cosméticos por internet sin respaldo sanitario, especialmente aquellos que prometen resultados visibles en pocos días.

Las autoridades recuerdan que algunas formulaciones fraudulentas pueden contener sustancias no declaradas o concentraciones inadecuadas de ingredientes químicos que podrían ocasionar irritaciones, quemaduras, alergias o alteraciones permanentes en la piel.

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Recomendaciones del Invima

Tras detectar la comercialización ilegal del producto, el Invima emitió varias recomendaciones para evitar riesgos en la salud:



No comprar ni utilizar el "Despigmentante Isabel de Alba".

Suspender inmediatamente su uso si ya fue adquirido o aplicado.

Verificar siempre la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) antes de comprar cualquier cosmético.

Adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y de confianza.

Reportar efectos adversos relacionados con el uso del producto ante las autoridades sanitarias.

Denunciar puntos de venta o perfiles en redes sociales que continúen ofreciendo este despigmentante.

Además, la entidad recordó que los cosméticos sin autorización sanitaria pueden contener ingredientes no declarados o fabricarse bajo condiciones desconocidas, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.

Cómo verificar si un cosmético es legal en Colombia

El Invima recomendó a los consumidores consultar previamente el estado de los productos cosméticos a través de sus canales oficiales. Allí es posible verificar si cuentan con la autorización correspondiente y si han sido objeto de alertas sanitarias recientes.

La entidad reiteró que la compra de cosméticos en redes sociales o plataformas digitales debe realizarse únicamente cuando sea posible comprobar la procedencia del producto y su cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos en Colombia.