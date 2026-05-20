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Invima lanza alerta por probióticos femeninos que dicen mejorar "el equilibrio íntimo femenino"

La entidad sanitaria advirtió que los productos son promocionados con supuestos beneficios terapéuticos sin autorización y utilizan de manera indebida un registro sanitario otorgado para alimentos.

Invima lanza alerta por probióticos femeninos que dicen mejorar el equilibrio íntimo femenino
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de los probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”, productos promocionados como suplementos para el bienestar íntimo femenino sin contar con autorización sanitaria para ese uso en Colombia.

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De acuerdo con la entidad, ambos productos utilizan de manera indebida el registro sanitario RSA-0033949-2024, el cual sí existe, pero fue aprobado únicamente para un alimento denominado “Mezcla para preparar bebida a base de maltodextrina con fructooligosacáridos, probióticos e inulina”, y no para suplementos relacionados con la salud íntima femenina.

El Invima señaló que, tras labores de inspección, vigilancia y control, así como denuncias recibidas, se evidenció que estos productos son promocionados en plataformas de comercio electrónico atribuyéndoles propiedades preventivas, curativas y terapéuticas relacionadas con el equilibrio íntimo femenino y la restauración del ecosistema vaginal, afirmaciones que incumplen la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en el país.

Estos son los probióticos femeninos en alerta por el Invima

Invima alerta por comercialización fraudulenta de probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”

La entidad advirtió que esta situación puede inducir a engaño a los consumidores sobre la verdadera naturaleza, composición y uso de los productos, razón por la cual fueron catalogados como fraudulentos.

Ante esta situación, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir los productos “Fyor y “Lunavia”. Además, pidió a quienes ya los hayan comprado suspender su uso de manera inmediata y exhortó a distribuidores y comercializadores a no ofrecerlos en el mercado colombiano.

Finalmente, la autoridad sanitaria aseguró que continuará adelantando las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes e invitó a los ciudadanos a consultar permanentemente los canales oficiales para conocer alertas sanitarias y verificar la legalidad de los productos que consumen.

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