Invima lanza alerta por probióticos femeninos que dicen mejorar "el equilibrio íntimo femenino"

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de los probióticos femeninos “Fyora” y “Lunavia”, productos promocionados como suplementos para el bienestar íntimo femenino sin contar con autorización sanitaria para ese uso en Colombia.

De acuerdo con la entidad, ambos productos utilizan de manera indebida el registro sanitario RSA-0033949-2024, el cual sí existe, pero fue aprobado únicamente para un alimento denominado “Mezcla para preparar bebida a base de maltodextrina con fructooligosacáridos, probióticos e inulina”, y no para suplementos relacionados con la salud íntima femenina.

El Invima señaló que, tras labores de inspección, vigilancia y control, así como denuncias recibidas, se evidenció que estos productos son promocionados en plataformas de comercio electrónico atribuyéndoles propiedades preventivas, curativas y terapéuticas relacionadas con el equilibrio íntimo femenino y la restauración del ecosistema vaginal, afirmaciones que incumplen la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en el país.



Estos son los probióticos femeninos en alerta por el Invima

La entidad advirtió que esta situación puede inducir a engaño a los consumidores sobre la verdadera naturaleza, composición y uso de los productos, razón por la cual fueron catalogados como fraudulentos.



Ante esta situación, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir los productos “Fyor y “Lunavia”. Además, pidió a quienes ya los hayan comprado suspender su uso de manera inmediata y exhortó a distribuidores y comercializadores a no ofrecerlos en el mercado colombiano.

Finalmente, la autoridad sanitaria aseguró que continuará adelantando las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes e invitó a los ciudadanos a consultar permanentemente los canales oficiales para conocer alertas sanitarias y verificar la legalidad de los productos que consumen.