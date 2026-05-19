Invima alerta por venta ilegal de parches para bajar de peso promocionados en internet

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar la comercialización fraudulenta de unos parches para bajar de peso identificados como GLP-1 PATCHES (LUMESSA), promocionados a través de internet y redes sociales como una supuesta alternativa para controlar el peso corporal.

Según informó la entidad, el producto no cuenta con registro sanitario en Colombia, por lo que su venta y distribución en el país son ilegales. Además, el Invima advirtió que estos parches no han sido evaluados en aspectos esenciales como calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, este tipo de productos fraudulentos suele ser promocionado mediante plataformas digitales y cadenas de mensajería con mensajes engañosos que prometen resultados rápidos para adelgazar. Sin embargo, al no existir control sobre su composición, origen o condiciones de fabricación y almacenamiento, podrían generar efectos adversos e incluso complicaciones médicas.

"Desde el Invima hacemos un llamado a la ciudadanía para que no adquiera productos sin registro sanitario, especialmente aquellos que prometen resultados rápidos en la pérdida de peso”, señaló William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia de la entidad, quien insistió en la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier medicamento o suplemento antes de consumirlo.



La entidad recordó además que los medicamentos relacionados con análogos del GLP-1 deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica y a través de canales autorizados, debido a los riesgos asociados a su uso inadecuado.

Entre las recomendaciones entregadas por el Invima se encuentra abstenerse de comprar estos parches, suspender su uso en caso de estar consumiéndolos y reportar cualquier reacción adversa o punto de comercialización a las autoridades sanitarias.

Finalmente, el Instituto reiteró el llamado a establecimientos comerciales, distribuidores y entidades de salud para fortalecer las acciones de vigilancia y evitar la circulación de productos ilegales que puedan poner en riesgo la salud pública.