Invima alerta por bicarbonato, naproxeno y ketoconazol falsificados en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria tras detectar la comercialización de varios productos magistrales falsificados que podrían afectar gravemente la salud de quienes los consuman.

Se trata de preparaciones identificadas como bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol, cuyos lotes no cuentan con garantía sobre su origen, calidad o contenido real.

El Invima alertó sobre la comercialización fraudulenta de tres productos magistrales falsificados: Bicarbonato de Sodio, Naproxeno y Ketoconazol, que representarían un riesgo para la salud pública debido a que se desconoce su procedencia, composición, calidad y condiciones de… pic.twitter.com/pfRcq96jQq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2026

La advertencia se conoció luego de que la empresa Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. informara a las autoridades que estos productos estaban siendo falsificados y distribuidos sin autorización. Según el Invima, no existe claridad sobre dónde fueron elaborados, bajo qué condiciones fueron almacenados o qué sustancias contienen realmente.

Desde la entidad explicaron que este tipo de medicamentos representa un riesgo porque podrían no tener los componentes adecuados o incluso contener sustancias peligrosas para los pacientes. Además, al tratarse de productos fraudulentos, tampoco hay garantía de que hayan sido fabricados siguiendo controles sanitarios mínimos.



William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, aseguró que cuando se habla de productos magistrales falsificados se está frente a preparaciones cuya trazabilidad es completamente desconocida, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos y complicaciones en la salud pública.

El Invima también reiteró el llamado a los ciudadanos para no comprar medicamentos a través de redes sociales, páginas web no autorizadas o cadenas de mensajería instantánea, ya que muchos de estos productos ilegales son distribuidos por esos canales.

La entidad recomendó suspender de inmediato el uso de los productos mencionados y reportar cualquier reacción o problema de salud asociado a estos medicamentos. Asimismo, pidió a las autoridades sanitarias fortalecer los controles para evitar que este tipo de productos siga llegando a los pacientes.