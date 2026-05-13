Invima lanza alerta por medicamento fraudulento que promete aliviar migraña y otros dolores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la alerta sanitaria 124 de 2026 sobre la comercialización ilegal del producto “Dolormax Ultra Forte”, el cual no cuenta con registro sanitario autorizado en el país.

De acuerdo con la entidad, el producto sería elaborado por un establecimiento denominado “Center Homeopatic Bogotá”, del cual no se encontró información oficial.

Además, el número de registro sanitario que aparece en el empaque “no corresponde a la nomenclatura utilizada por el Invima”, por lo que fue catalogado como un producto fraudulento.



Este es el medicamento fraudulento

Dolormax Ultra Forte. Foto: Invima

El Invima señaló que “Dolormax Ultra Forte” promociona supuestas propiedades terapéuticas para tratar migraña, artritis, osteoporosis, fibromialgia, inflamación, dolor muscular y otras afecciones, aunque estas no han sido aprobadas por la autoridad sanitaria.



La entidad advirtió que el producto no aparece en las bases de datos oficiales ni bajo la modalidad de fabricación y venta, ni de importación y comercialización en Colombia. También indicó que se desconocen su contenido real, condiciones de almacenamiento, transporte y trazabilidad, lo que podría representar riesgos para la salud de quienes lo consuman.

Entre las recomendaciones entregadas a la ciudadanía, el Invima pidió abstenerse de adquirir el producto y suspender inmediatamente su consumo en caso de estar utilizándolo. Asimismo, solicitó reportar cualquier reacción adversa o información relacionada con puntos de distribución a las autoridades sanitarias.

La alerta también fue dirigida a secretarías de salud, IPS, distribuidores y establecimientos comerciales para que adelanten labores de inspección, vigilancia y control, además de evitar su comercialización.