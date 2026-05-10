Invima prohíbe comercialización de reconocida marca de agua: advierten riesgo para la salud

Una nueva alerta sanitaria del Invima puso bajo aviso un producto que miles de colombianos consumen diariamente. Esta vez, la advertencia recae sobre un agua tratada de la marca Purifresk, cuya comercialización fue catalogada como fraudulenta por las autoridades sanitarias.

La decisión se conoció luego de que labores de inspección establecieran que el producto se distribuye en el país, pese a que el registro sanitario con el que estaba identificado se encuentra vencido. A partir de ese hallazgo, el Invima solicitó frenar preferiblemente su consumo de manera inmediata.



Invima prohíbe comercializar la marca de agua

Según el reporte oficial del Invima, el agua potable tratada de la marca Purifresk estaría siendo comercializada bajo el registro número RSAYC19I4206, el cual ya no se encuentra vigente.

Ese punto ha sido determinante para que la entidad lo declare como producto fraudulento dentro del territorio nacional. La advertencia no solamente va dirigida a quienes la venden, sino especialmente a consumidores que podrían seguir comprándola sin conocer las condiciones en las que se encuentra.

En este tipo de casos, el registro sanitario no es solo un detalle burocrático, sino la garantía que tienen los colombianos para saber que el producto pasó por los controles correspondientes y cumple con las condiciones establecidas legalmente para su consumo.



#BoletínDePrensa

⚠️ El Invima alerta sobre la comercialización fraudulenta del agua potable tratada “PURIFRESK”, debido a que se vende con registro sanitario vencido. pic.twitter.com/rRIjzWCmwW — Invima (@invimacolombia) May 7, 2026

Purifresk preocupa por riesgo de salud en colombianos

El instituto dio a conocer que el principal motivo de preocupación frente al consumo y comercialización de esta agua es que se desconocen las condiciones sanitarias bajo las cuales está siendo fabricada.

Es decir, no hay certeza sobre los procesos actuales de producción, almacenamiento o distribución. Bajo ese panorama, la autoridad sanitaria advirtió que el producto puede representar un riesgo para la salud.

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Adicionalmente, la entidad recordó que el incumplimiento de la medida puede derivar en sanciones o en medidas sanitarias de seguridad contra quienes sigan distribuyéndola en el país.



Qué hacer si compró agua Purifresk

La principal recomendación del Invima es abstenerse de adquirir el producto, pero si ya lo compró, absténgase de consumirlo de inmediato.

La entidad también pidió a la ciudadanía reportar cualquier punto de venta donde siga apareciendo esta agua, con el fin de facilitar las acciones de control en distintas regiones.