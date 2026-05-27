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Invima alerta por venta fraudulenta de potenciadores sexuales masculinos

La entidad advirtió que los productos “Blix” y “Blix Booster” están siendo promocionados como potenciadores sexuales usando permisos sanitarios que fueron otorgados únicamente para alimentos y bebidas.

Invima
Invima.
Foto: Invima
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 27 de may, 2026

El Invima lanzó una alerta sobre la comercialización fraudulenta de los productos “Blix” y “Blix Booster”, promocionados en plataformas digitales como potenciadores sexuales masculinos y energizantes, pese a que no cuentan con autorización para ese tipo de uso en Colombia.

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Según informó la entidad, estos productos estarían utilizando de manera indebida registros sanitarios que sí existen, pero que fueron otorgados únicamente para alimentos y bebidas, no para productos relacionados con el desempeño sexual o el aumento de la libido.

De acuerdo con las labores de inspección y una denuncia recibida por la autoridad sanitaria, el producto “Blix” usa el registro sanitario RSA-0010189-2020, mientras que “Blix Booster” utiliza la notificación sanitaria NSA-002776-2017. Sin embargo, el Invima aclaró que esas autorizaciones no permiten que sean vendidos como potenciadores sexuales.

Invima alerta por venta ilegal de Blix y Blix Booster como potenciadores sexuales
Invima alerta por venta ilegal de Blix y Blix Booster como potenciadores sexuales
Foto: Invima

La entidad explicó que ambos productos se promocionan en internet con supuestos beneficios relacionados con energía, rendimiento íntimo y aumento del deseo sexual, lo que incumple las normas sanitarias vigentes para este tipo de productos en el país.

Por esta razón, el Invima reiteró que los productos son considerados fraudulentos y pidió a la ciudadanía no comprarlos ni consumirlos. Además, recomendó suspender su uso en caso de haberlos adquirido y reportar su comercialización ante las autoridades sanitarias.

Finalmente, la entidad aseguró que continuará adelantando acciones de inspección, vigilancia y control para evitar riesgos a la salud pública asociados con la venta de productos engañosos.

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