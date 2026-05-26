Invima adopta plan para agilizar trámites de medicamentos en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la implementación de un nuevo plan de contingencia con el que busca optimizar los tiempos de respuesta en los trámites relacionados con medicamentos y productos biológicos en Colombia. La medida fue adoptada mediante la Resolución 2026025611 del 21 de mayo de 2026.

Según explicó la entidad, la estrategia contempla la racionalización, simplificación, automatización y modernización de los procesos asociados a la expedición y modificación de registros sanitarios. El objetivo es fortalecer la capacidad regulatoria y agilizar la atención de solicitudes provenientes de la industria farmacéutica y del sistema de salud.

Dentro de las medidas se encuentra la implementación de un esquema de preevaluación técnica para modificaciones relacionadas con seguridad y eficacia de medicamentos, entre ellas cambios de grupo etario, indicaciones, vías de administración y condiciones de venta. Con esto, el Invima espera mejorar la oportunidad en la toma de decisiones regulatorias.

Medicamentos sin registro Invima pueden causar daños a la salud Foto: Grok

El director general del Invima, Francisco Rossi, señaló que la entidad continúa trabajando en la reducción del rezago histórico de trámites. De acuerdo con las cifras entregadas, a noviembre de 2023 existían 26.049 trámites acumulados y desde entonces ingresaron 33.721 nuevas solicitudes, para un total de 59.770 procesos. De estos, 47.304 ya han sido gestionados y actualmente permanecen pendientes 12.466 trámites.



La estrategia también incorpora herramientas tecnológicas y el uso gradual de inteligencia artificial para apoyar la clasificación, priorización y seguimiento de trámites, aunque el Invima aclaró que las decisiones técnicas y administrativas seguirán siendo tomadas por personal especializado.

Además, el plan fortalece el modelo de “confianza regulatoria”, que permite tomar como referencia decisiones adoptadas previamente por autoridades sanitarias internacionales para acelerar procesos de evaluación sin perder la autonomía regulatoria nacional.

La estrategia tendrá una vigencia inicial de un año y contará con seguimiento mensual por parte de una mesa técnica integrada por diferentes dependencias del Invima y representantes del Ministerio de Salud.