Invima alerta por falsificación de famoso suero rehidratante en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Electrolit en Colombia, tras detectar la circulación de unidades adulteradas que presentan inconsistencias frente al producto original.

La advertencia se originó a partir de una denuncia y fue confirmada por Laboratorios Pisa S.A. de C.V., titular del registro sanitario, que reportó irregularidades en lotes de la presentación de 625 mililitros. Según la información, los productos falsificados presentan diferencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad.

De acuerdo con el Invima, algunos lotes presentan alteraciones entre el contenido y la información del envase. Entre los casos identificados se encuentran productos que, aunque están etiquetados como maracuyá, fresa o uva, contienen sabores distintos como fresa-kiwi, mora azul, Jamaica o ponche de frutas. Estas inconsistencias evidencian posibles procesos de adulteración.

Falsifican Electrolit X: @invimacolombia

La entidad también reportó irregularidades en los envases, como anomalías en los puntos de sellado, tapas con acabados diferentes y sellos de seguridad con cortes no uniformes. Además, se han detectado sedimentos en el fondo de las botellas, cambios en el olor del producto y deficiencias en la impresión de las etiquetas.



El Invima indicó que estos productos son considerados fraudulentos y no garantizan calidad, seguridad ni eficacia, ya que se desconoce su composición y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados.

Se han identificado inconsistencias en sabor, color, etiquetado y contenido en algunos lotes, lo que evidencia una adulteración del producto. Este tipo de medicamentos falsificados no garantiza calidad, seguridad ni eficacia, aumentando el riesgo de eventos adversos. — Invima (@invimacolombia) March 30, 2026

Ante esta situación, la entidad recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir productos con las características descritas, verificar el registro sanitario y consultar la autenticidad a través de canales oficiales. Asimismo, pidió suspender su consumo en caso de estar utilizándolos y reportar cualquier evento adverso o información relacionada con su comercialización.

Finalmente, el Invima hizo un llamado a las autoridades territoriales de salud, prestadores de servicios y establecimientos comerciales para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de evitar la distribución de estos productos en el país.