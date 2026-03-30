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Blu Radio  / Salud  / Invima alerta por falsificación de famoso suero rehidratante en Colombia

Invima alerta por falsificación de famoso suero rehidratante en Colombia

La entidad sanitaria identificó irregularidades en varios lotes del producto de rehidratación oral y recomendó suspender su consumo ante posibles riesgos para la salud.

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