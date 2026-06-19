Invima alerta por popular creatina que usan miles de colombianos para entrenar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre un producto de creatina que estaría siendo comercializado ilegalmente en Colombia y que es utilizado por personas que realizan actividad física, entrenamiento de fuerza y ejercicios en gimnasios.

Se trata de Creatine Monohydrate 3g marca Dymatize, un producto promocionado como suplemento dietario y que, según la autoridad sanitaria, no cuenta con registro sanitario vigente en el país, por lo que su venta y distribución son consideradas ilegales.

La alerta, identificada como la No. 170 de 2026, fue emitida luego de una denuncia recibida por el Invima, que detectó la oferta del producto a través de redes sociales y plataformas digitales.

Alerta de Invima por Creatine Monohydrate. Foto: Invima

¿Por qué el Invima lanzó la alerta sobre esta creatina?

De acuerdo con la entidad, la creatina estaba siendo promocionada en Colombia mediante Facebook, específicamente a través de un perfil comercial, pese a que no cuenta con autorización sanitaria para su comercialización.



El Invima advirtió que este producto no está amparado bajo ningún registro sanitario expedido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, situación que lo convierte en un producto fraudulento dentro del territorio nacional.

Además, la autoridad recordó que esta no es la primera vez que emite una advertencia sobre este suplemento. Según el organismo, ya existía una alerta sanitaria previa en 2022 relacionada con la misma denominación comercial, pero en esta oportunidad se identificó una nueva presentación del producto.

Los riesgos para la salud

Uno de los aspectos que más preocupa al Invima es que el producto no ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia.

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Esto significa que las autoridades sanitarias no tienen certeza sobre el contenido real de sus ingredientes, los procesos de fabricación utilizados, las condiciones de almacenamiento, el transporte o la trazabilidad del producto.

En consecuencia, quienes lo consuman podrían estar expuestos a riesgos para la salud debido a la falta de controles oficiales que garanticen que lo que aparece en la etiqueta corresponde realmente a lo que contiene el envase.

¿Qué recomienda el Invima a los consumidores?

La autoridad sanitaria emitió varias recomendaciones para quienes compran suplementos deportivos en Colombia:



No adquirir la CREATINE MONOHYDRATE 3g marca DYMATIZE que motivó la alerta sanitaria.

Verificar siempre que los suplementos cuenten con registro sanitario vigente.

Evitar compras realizadas únicamente a través de redes sociales, cadenas de WhatsApp o sitios web de dudosa procedencia.

Suspender inmediatamente el consumo del producto si ya fue adquirido.

Reportar al Invima cualquier reacción adversa asociada con su consumo.

Informar a las autoridades de salud si se conoce algún establecimiento o plataforma donde se comercialice este suplemento.

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Además, el Instituto recordó que los productos fraudulentos pueden representar riesgos para la salud debido a que se desconoce el origen de sus ingredientes, sus procesos de fabricación y las condiciones en las que fueron almacenados o transportados.