Invima emite alerta por sospechoso suplemento de omega-3: es “un peligro latente”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar la comercialización irregular de dos suplementos dietarios que se venden por internet, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. De acuerdo con la entidad, estos productos no cuentan con registro sanitario en Colombia, por lo que representan un riesgo para los consumidores.

La investigación comenzó tras varias denuncias de la ciudadanía. Luego de las verificaciones correspondientes, el Invima confirmó que estos suplementos se promocionan y distribuyen a través de diferentes canales digitales sin cumplir los requisitos legales de etiquetado, publicidad y autorización sanitaria exigidos en el país.

¿Cuáles son los suplementos por los que Invima emitió una alerta?

La alerta incluye dos productos que, según el Invima, se comercializan de manera ilegal:



SUPER OMEGA-3 EPA/DHA IFOS AA, promocionado bajo la marca Life Extension.

GLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM CON ÁCIDO HIALURÓNICO 1500 mg.

Según el Invima, ambos suplementos fueron clasificados como productos fraudulentos bajo el Decreto 3249 de 2006, debido a que no cuentan con el registro sanitario obligatorio para su comercialización.



La entidad advirtió que esta situación representa un "peligro latente para los consumidores", ya que no existe garantía sobre su origen, proceso de fabricación o composición.

Productos con alerta sanitaria Invima

¿Por qué Invima afirma que los productos son un riesgo?

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El Invima explicó que, al tratarse de productos sin autorización sanitaria, no es posible verificar aspectos fundamentales relacionados con su seguridad.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:



Se desconoce el contenido real de los productos.

No existe trazabilidad sobre su proceso de fabricación.

No hay garantías sobre las condiciones de almacenamiento y transporte.

Pueden promocionarse con propiedades o beneficios que no han sido autorizados.

Según la entidad, estas características pueden generar falsas expectativas entre los consumidores sobre la eficacia, calidad o composición de los suplementos.

El Invima recomendó no adquirir estos productos y suspender de inmediato su consumo si ya fueron comprados.

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Además, pidió a la ciudadanía seguir estas recomendaciones:



Informar a las autoridades de salud sobre establecimientos físicos o páginas web donde se comercialicen.

sobre establecimientos físicos o páginas web donde se comercialicen. R eportar cualquier efecto adverso asociado con su consumo a la Red Nacional de Farmacovigilancia del Invima.

a la Red Nacional de Farmacovigilancia del Invima. Verificar siempre que los medicamentos y suplementos cuenten con un registro sanitario vigente antes de comprarlos.

La entidad también recordó que la autenticidad de un suplemento o medicamento puede consultarse a través del portal oficial de consulta de registros sanitarios del Invima, por lo que recomendó realizar esta verificación antes de consumir cualquier producto.