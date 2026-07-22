Invima emitió alerta por uso de peligroso desodorante: prohibió su venta

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas por la comercialización de un supuesto desodorante natural que no cuenta con la autorización requerida para su venta. La entidad emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 y señaló que el producto "Desodorante Natural Marca Alufresh" sería fraudulento.

Este anuncio surgió luego de varias denuncias ciudadanas y acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima.

De acuerdo con la entidad de control, el producto estaría siendo ofrecido por medio de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, sin cumplir con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida en Colombia.

“El producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”, indicó el Invima en la alerta publicada.



Invima advierte riesgos por uso de desodorante Alufresh

Ante la alerta, la entidad explicó que los productos cosméticos sin NSO representan un posible riesgo para los consumidores, debido a que no existen garantías sobre su composición, fabricación, calidad, seguridad o eficacia.

Adicionalmente, el Invima señaló que, debido a que se desconoce la cadena de comercialización del producto, no es posible verificar aspectos fundamentales como las condiciones de almacenamiento, transporte y conservación. Es decir, no se puede establecer si el desodorante llegó al consumidor en condiciones adecuadas.

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La autoridad sanitaria insistió en que los usuarios deben desconfiar de productos ofrecidos por canales no autorizados o que no permitan comprobar su respaldo legal.

Desodorante Alufresh Invima

¿Qué deben hacer quienes compraron el desodorante?

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Como medida preventiva, el Invima recomendó a las personas que tengan este producto suspender inmediatamente su uso y evitar adquirirlo nuevamente.

Asimismo, pidió denunciar a quienes estén distribuyendo o comercializando el producto por medio de los canales oficiales de la entidad, con el objetivo de avanzar en las acciones de vigilancia y control.

La entidad también recordó que los consumidores pueden consultar si un producto cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria a través de sus servicios en línea, donde es posible verificar los registros autorizados.

De igual manera, solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar inspecciones en establecimientos donde pueda encontrarse este producto y reportar cualquier hallazgo.

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