Alerta por venta de producto con publicidad engañosa sobre supuesta pérdida de peso y registro falso

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan, tras establecer que utiliza el registro sanitario RSA 19320410, un número que no ha sido otorgado por la entidad.

La alerta se originó luego de una denuncia y de las acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por el Instituto, que evidenciaron el incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y la promoción del producto con afirmaciones sobre beneficios para la salud que no han sido autorizadas.

Según el Invima, el producto es promocionado con supuestas propiedades para eliminar grasa corporal, favorecer la pérdida de peso, fortalecer el sistema inmunológico, reducir el colesterol, los triglicéridos y la glucosa en sangre, además de aliviar la gastritis, entre otros efectos. La entidad precisó que estas declaraciones carecen de autorización sanitaria.

Alerta de Invima por producto Fibra Plan con registro vencido. Foto: Invima

El Instituto recordó que los alimentos no pueden publicitarse con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas sin cumplir los requisitos establecidos en la normatividad, ya que este tipo de mensajes puede representar un riesgo para los consumidores.



Ante esta situación, el Invima recomendó abstenerse de adquirir o consumir el producto y, en caso de haberlo comprado, suspender su consumo y reportar cualquier evento adverso a las autoridades competentes. También reiteró la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

Asimismo, el Instituto solicitó a las secretarías de salud territoriales fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control para identificar este producto en el mercado. De igual forma, recordó a distribuidores y comercializadores que el alimento no debe ser ofrecido ni comercializado en el país y que su venta podrá dar lugar a la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes.

Finalmente, el Invima informó que continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública e invitó a la ciudadanía a consultar las alertas sanitarias y verificar los registros sanitarios de alimentos y bebidas antes de adquirir cualquier producto.