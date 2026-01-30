Invima alerta por comercialización ilegal de cápsulas contra la alopecia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, ofrecido en el mercado como tratamiento contra la alopecia, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en Colombia.

Según la entidad, el producto es promocionado como “cápsulas anti-alopecia” y se presenta como un estimulante del crecimiento de nuevos folículos capilares.

Sin embargo, el Invima señaló que no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, debido a que se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, explicó que el consumo de medicamentos sin registro sanitario implica riesgos para la salud, ya que no han sido evaluados ni autorizados por la autoridad competente. En estos casos, indicó, no hay certeza sobre los efectos que puedan generar en el organismo, tanto a corto como a largo plazo.



Foto: Invima

Riesgos en la salud por consumir estas cápsulas

La entidad advirtió que el uso de este tipo de productos puede generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, alteraciones en el sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito. Estos riesgos aumentan cuando los productos son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, donde no existe control sanitario.

El Invima reiteró que ningún medicamento puede ser comercializado legalmente en el país sin contar previamente con un registro sanitario vigente, el cual certifica que el producto cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la normatividad.

Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir y consumir el producto señalado, así como a verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios, mediante los canales oficiales de consulta del Invima.

Finalmente, el Instituto solicitó a las autoridades de salud territoriales, establecimientos farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, además de difundir esta alerta entre los diferentes actores del sector, con el fin de prevenir riesgos en la población.