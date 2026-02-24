En vivo
Judicial  / JEP negó solicitud de coronel (r) Guzmán de excluir testimonios en juicio por falsos positivos

JEP negó solicitud de coronel (r) Guzmán de excluir testimonios en juicio por falsos positivos

La audiencia fue suspendida en la jornada de la tarde tras la presentación de recursos por parte de la defensa. En la sesión declaró un exparamilitar y el padre de una de las víctimas.

