JEP negó solicitud de coronel (r) Guzmán de excluir testimonios en juicio por falsos positivos

El coronel retirado David Herley Guzmán compareció ante la JEP en la segunda sesión del juicio adversarial en su contra por falsos positivos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2005, que dejaron 18 víctimas.

Durante la mañana, la JEP escuchó a Isaías Montes, quien fue exsegundo comandante militar del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. En su declaración, aseguró que mantenía una “comunicación excelente” con el entonces oficial del Ejército y que existía intercambio de información en zona de operaciones.

Según su testimonio, por órdenes de Guzmán retuvieron a dos personas en un campamento paramilitar y posteriormente las entregaron siguiendo sus instrucciones.

También afirmó que las autoridades militares conocían la existencia del campamento y que no hubo “una sola” acción para impedir su funcionamiento.



En la misma jornada declaró Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes retenidos en noviembre de 2004. Con voz entrecortada, recordó el momento en que supo que su hijo había sido llevado por hombres armados. “A mí se me juntó el cielo con la tierra”, relató ante los magistrados.

Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán, quien, según dijo, tomó un radio y luego le confirmó que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso.

El joven permaneció en cautiverio “como ocho o diez días” y, cuando regresó, estaba “bastante acabado”, según describió su padre. Tiempo después, la familia terminó desplazándose del corregimiento por la violencia en la zona.

En la tarde, cuando la audiencia se había reanudado, la defensa del coronel (r) Guzmán solicitó que no se tuvieran en cuenta los testimonios relacionados con los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los que fueron asesinadas cuatro personas. Argumentó que ese caso ya había precluido en la justicia ordinaria.

La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas se opusieron a la petición y pidieron que esos testimonios permanecieran dentro del juicio.

Finalmente, los magistrados negaron la solicitud de la defensa. Tras la decisión, el abogado de Guzmán interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

El juicio fue suspendido y continuará mañana, 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, cuando se escuchará la sustentación de los recursos y los relatos de los testigos.