Partido Liberal pide a militantes no votar en consulta del 8 de marzo por no tener candidato propio

La dirección nacional del Partido Liberal Colombiano, liderada por el expresidente César Gaviria Trujillo, pidió a su militancia no participar en las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo.

La colectividad argumentó que no cuenta con candidatos propios ni representación en ese proceso, por eso piden mantener esa postura de abstención institucional frente a esta etapa de las elecciones presidenciales de 2026.

Según el comunicado, al no tener una figura que represente las banderas del partido en ninguna de las tres consultas, no es apropiado intervenir institucionalmente y pide centrar los esfuerzos en las elecciones legislativas para Congreso de la República y consolidar una bancada fuerte que permita mantener y ampliar su presencia en el Legislativo.

Aun así, el partido enfatizó que se respeta la autonomía de cada militante para actuar según su criterio personal.



Así las cosas, el partido Liberal se suma al Pacto Histórico y a Cambio Radical, que han pedido a sus simpatizantes no participar en dichas consultas y, por el contrario, concentrarse en las campañas de cara a la primera vuelta o al Congreso.