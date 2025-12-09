Daniel Palacios acepta coaval del Partido Liberal para su candidatura presidencial

El Partido Liberal le ofreció al exministro del Interior Daniel Palacios el coaval para su candidatura a la presidencia. Lo anterior, por medio de una carta que fue enviada en los últimos días a Palacios.

“Su trayectoria representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda. Por eso, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano reconoce y valora su aspiración presidencial inscrita a través de su proceso de precandidatura”, se lee en una carta enviada por el Partido Liberal a Palacios.

BLU Radio. Partido Liberal / Foto: Twitter @PartidoLiberal

Además, la colectividad insiste en una consulta interpartidista en marzo que permita elegir a un candidato opositor que sea apoyado por diferentes sectores en primera vuelta. Daniel Palacios ya confirmó que acepta el coaval del partido.

“Se trata de un momento decisivo. Colombia necesita procesos serios, transparentes, abiertos a la opinión pública y alejados de cualquier sombra de imposición. Su participación fortalecerá la legitimidad del mecanismo, ampliará la base ciudadana de la consulta y permitirá presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”, le dicen los liberales a Palacios.



Daniel Palacios Foto: suministrada a Blu Radio

Es importante recordar que Palacios recolectó firmas y las presentará ante la Registraduría este jueves.

Es importante recordar que el Partido Liberal también le ofreció al exgobernador de Sucre Héctor Olimpo el coaval para su candidatura a la presidencia.