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Blu Radio  / Nación  / Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de triple homicidio en Risaralda

Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de triple homicidio en Risaralda

Las víctimas del triple homicidio fueron un hombre, su esposa y su hijastro, un menor de 15 años.

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