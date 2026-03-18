Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de triple homicidio en Risaralda

Las autoridades en Risaralda anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables del triple homicidio ocurrido dentro de una vivienda en la avenida Arenales, en Belén de Umbría.

De acuerdo con la Policía, ya se cuenta con un retrato hablado de uno de los presuntos implicados, elemento clave dentro del proceso investigativo que avanza para esclarecer este hecho que ha generado conmoción en la región.

Este caso está relacionado con el crimen registrado al interior de una vivienda en la avenida Arenales, donde fueron asesinadas tres personas: un hombre, su esposa y su hijastro, un menor de 15 años.

Tras las diligencias judiciales, las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Yesica Tobón Agudelo y su hijo Mathias Arredondo Tobón. La tercera persona es Jhon Alejandro Castrillón Arroyave, conocido con el alias de ‘El Mellizo’.



Según información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras notar movimientos inusuales y escuchar múltiples disparos dentro de la vivienda.

Las líneas investigativas apuntan, inicialmente, a un posible ajuste de cuentas, donde el objetivo sería alias ‘El Mellizo’. No obstante, otra hipótesis que cobra fuerza es la disputa por préstamos ilegales bajo la modalidad de “gota a gota”, en la que estarían involucrados grupos como Cordillera y Clan del Golfo.

Las autoridades también indicaron que las víctimas serían oriundas de Cartago y que residían desde hace un tiempo en este municipio de Risaralda.