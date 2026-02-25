Mujer fallece esperando medicinas en Cafam: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 25 de febrero de 2026:
- Aristides Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Norte de Santander, habló del caso de la adulta mayor que murió mientras reclamaba medicamentos en dispensario de Cafam en Cúcuta.
- El general (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente de la República, se refirió de la ola de violencia en distintas regiones de México.
- Daniel Palacios, candidato presidencial, habló de la solicitud para investigar a Iván Cepeda.
Escuche el programa completo aquí: