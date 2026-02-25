En vivo
La cantante colombiana Shakira, nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en EEUU

La cantante colombiana es la única artista latina que figura entre los candidatos de esta edición, un año después de que la banda mexicana Maná se convirtiera en el primer grupo que canta en español en ser nominado.

