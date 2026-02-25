Frustran atentado del ELN en Bogotá: 25 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 25 de febrero de 2026:



Caos en la movilidad de Bogotá. Tras un grave accidente en la madrugada , la vía que comunica a Cajicá con Zipaquirá completa ya 11 horas de cierre total.

Se agudiza la crisis universitaria. La sede Bogotá de la Universidad Nacional entra en cese de actividades. El campus estará cerrado hasta el próximo 20 de marzo en medio de fuertes reclamos estudiantiles.

Destinan fondos para atender a damnificados en temporada de lluvias.

El ejército logra neutralizar un atentado del ELN que estaba previsto para los próximos días en la capital.

Escuche el programa completo aquí: