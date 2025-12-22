Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se suma a la consulta del Pacto Amplio junto a Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda. “Gracias por la invitación; vamos a trabajar para que esta consulta sea la más votada y derrote a la planteada por la extrema derecha”, afirmó.

Quintero tendría un impedimento para participar, ya que la Registraduría considera que hizo parte de la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre. Aunque presentó su renuncia, esta se dio fuera de los plazos y sin que un partido confirmara formalmente su dimisión. Además, apareció en el tarjetón y obtuvo más de 1,7 millones de votos.

Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anuncian consulta de 'Pacto Amplio' Foto: @RoyBarreras / El Espectador

Según Quintero, su inscripción a esa consulta estaba condicionada a que el CNE aprobara la personería jurídica del Pacto Histórico. Tras una medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, en septiembre, que permitió la inscripción de precandidatos, se registró ante la Registraduría. Sin embargo, en octubre el tribunal dejó sin efectos esa decisión y declaró improcedente una tutela previa. Esto también le impidió postularse a la Presidencia recolectando firmas.

Cabe mencionar que la Registraduría sostiene que la consulta del Pacto Histórico fue interpartidista, lo que impediría también la participación en la contienda de Iván Cepeda y le obligaría a ir solo a primera vuelta, fraccionando los votos de la izquierda. Cepeda asegura que esto no es verdad, pero la decisión final está en manos del CNE.