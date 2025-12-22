En vivo
Blu Radio  / Política  / Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero

Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero

Según Daniel Quintero, su inscripción a esa consulta estaba condicionada a que el CNE aprobara la personería jurídica del Pacto Histórico.

daniel-quintero-presidencia-por-pacto-historico.jpg
Daniel Quintero se anuncia para consulta del Pacto Histórico.
Foto: captura de pantalla video X Daniel Quintero.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

