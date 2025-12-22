Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anuncian consulta de 'Pacto Amplio'

Este lunes se cumple el plazo para que los partidos y precandidatos presidenciales decidan si van a ir o no a una consulta interpartidista. Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda anunciaron que irán a una consulta denominada 'Pacto Amplio'.

“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que comparten la tarea histórica de la unidad y estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas”, dice el comunicado de los precandidatos.

Votación - referencia // Foto: AFP

Es importante recordar que desde algunos sectores han planteado la duda de si Iván Cepeda podría ir o no a esta consulta. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pasado mes de octubre se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que él fue elegido candidato presidencial.

Hasta el momento no se sabe si otros precandidatos, como Luis Gilberto Murillo o Juan Fernando Cristo, se unirían a esta consulta del Pacto Amplio.