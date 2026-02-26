En vivo
Este es 'Plumilla', el explosivista del ELN capturado en el sur de Bogotá: fabricaba balones bomba
Primicia

Este es ‘Plumilla’, el explosivista del ELN capturado en el sur de Bogotá: fabricaba balones bomba

Tras cinco meses de seguimiento e infiltraciones del Gaula Militar y la FAC fue descubierto en Usme, en un depósito clandestino con material para armar más de 70 artefactos explosivos improvisados.

