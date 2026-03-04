Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

El Chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de juego, la accesibilidad en los montos de apuesta y un proceso claro para reclamar premios.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 4 de marzo de 2026 es el (En minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chance Chontico Día es la diversidad de opciones para apostar. Esta variedad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia, ya sea buscando premios más altos o mayores probabilidades de acierto.

Las modalidades principales son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el sorteo ofrece opciones tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren jugadas con mayores probabilidades de ganar.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de participación es otro de los factores que impulsa el interés en este sorteo. Los valores establecidos están diseñados para que personas con diferentes presupuestos puedan realizar su apuesta de manera sencilla.

Los montos definidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades económicas y su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

En caso de resultar ganador, el participante debe acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Presentar la documentación requerida es fundamental para garantizar la validación del premio y un trámite seguro.



Documentos obligatorios:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: se solicita únicamente el documento de identidad y el tiquete original.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente.

Con estas condiciones claras, el Chance Chontico Día mantiene un proceso organizado tanto para participar como para reclamar premios, consolidándose como una de las opciones favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano.