Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en la región Caribe de Colombia. Su trayectoria, constancia y facilidad de participación lo mantienen entre los sorteos de chance más buscados por quienes desean probar suerte a diario.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 4 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los apostadores participar sin interrupciones durante todo el calendario.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario establecido para que los jugadores puedan verificar si su número fue favorecido. La puntualidad en la divulgación de los resultados fortalece la confianza en el sorteo y facilita que la información sea consultada de manera ágil y confiable.



Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de juego, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias. Cada modalidad cuenta con probabilidades específicas, según el nivel de exactitud requerido en el acierto.

Las principales opciones de apuesta son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su nivel de inversión y riesgo, ampliando las posibilidades de participación.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los aspectos que explica la popularidad de este chance en la región Caribe es su accesibilidad económica.

Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango de inversión facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar, manteniendo el juego al alcance del público general.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación.



Documentos básicos requeridos:

Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto ganado:

Menos de 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: se requiere certificación bancaria vigente junto con los documentos anteriores. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

De esta manera, el proceso de cobro se desarrolla bajo lineamientos claros, garantizando transparencia y seguridad para los ganadores del Sinuano Día.

