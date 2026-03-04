Ladrones ingresaron a finca en San Jerónimo, Antioquia, y se robaron más de $40 millones

En un dolor de cabeza se ha convertido el alquiler de fincas para los paisas que, tratando de pasar un buen momento, terminan siendo víctimas de millonarios hurtos, como le ocurrió a un grupo de 10 jóvenes que llegaron hasta un inmueble en el municipio de San Jerónimo, lugar donde les robaron más de 40 millones de pesos.

Lo que han relatado estas personas es que alquilaron la finca a través de un reconocida página de Instagram y que, incluso, les dio tranquilidad que el lugar tenía cámaras de seguridad. Sin embargo, en medio de la madrugada y cuando todos descansaban inescrupulosos llegaron hasta el sitio y hurtaron celulares, ropa y tarjetas bancarias.

Kevin Villa, una de las víctimas del millonario robo, aseguró que cuando se levantaron y se dieron cuenta del hurto, advirtieron a las autoridades y cuando intentaron ver los videos de las cámaras de seguridad hubo diferentes excusas para no mostrárselos.

"Pedimos al mayordomo de la finca revisar las cámaras, y nos dijo primero que el dueño no estaba en Colombia. Después, que la Policía tenía que autorizar para que pudieran revisar eso. Luego que la Policía autorizó, cuando ya habían llegado, dijeron que las cámaras estaban apagadas por privacidad, privacidad que nosotros nunca solicitamos, porque nunca se nos mencionó que las cámaras iban a estar apagadas", aseguró Villa.



Pero allí no para el asunto, ya que ante los reclamos a la página en donde realizaron el alquiler, manifiestan que no recibieron ninguna respuesta y por el contrario fueron bloqueados, situación por la que piden claridades pues en la parcela de fincas, las únicos víctimas fueron ellos a pesar de estar conectados con un inmueble que no resultó afectado por los ladrones.

El hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que los jóvenes esperan que el robo se pueda esclarecer prontamente y que, por lo menos, se pueda recuperar parte del millonario hurto que sufrieron en el Occidente antioqueño.