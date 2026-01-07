En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / Warner Bros vuelve a rechazar a Paramount y ratifica su preferencia por Netflix

Warner Bros vuelve a rechazar a Paramount y ratifica su preferencia por Netflix

La compañía rechazó nuevamente y por unanimidad la propuesta de Paramount, al considerar que no responde a los intereses de la empresa.

Warner Bros vuelve a rechazar a Paramount y ratifica su preferencia por Netflix
Warner Bros vuelve a rechazar a Paramount y ratifica su preferencia por Netflix
Fotos: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad