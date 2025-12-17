En vivo
Warner Bros Discovery rechaza oferta de Paramount y favorece a Netflix

Warner Bros Discovery rechaza oferta de Paramount y favorece a Netflix

La oferta hostil de PSKY, cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, "no responde a los intereses de WBD", señaló el consejo de administración en un comunicado.

