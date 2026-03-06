¿Cuál es el principal problema que tiene hoy Colombia? Responden aspirantes al Congreso

Colombia llega a las elecciones legislativas del 8 de marzo con un escenario de seguridad desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.

Tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc el conflicto no desapareció sino que mutó hacia un escenario más fragmentado, con disidencias de la guerrilla activas y grupos narcotraficantes que compiten por el control territorial y las economías ilegales y tratan de influir en la política local y regional.

En diálogo con Mañanas Blu, los principales aspirantes al Senado y la Cámara, hablaron sobre sus propuestas y la diversidad de diagnósticos sobre la realidad del país.

Mientras algunos candidatos advierten sobre un retroceso de décadas en materia de orden público, otros señalan que la falta de reformas sociales y la corrupción estructural son los verdaderos lastres que impiden el progreso nacional



¿Cuál es el desafío más urgente que enfrenta la nación?

Juan Felipe Lemos (Partido de la U): "El país se ha devuelto 30 años en esa materia y sin seguridad no hay orden" Para el cabeza de lista de la U, la prioridad absoluta es recuperar la seguridad. Lemos sostiene que sin este pilar, el resto de los temas sociales y económicos enfrentarán dificultades insuperables, subrayando que la falta de orden es el obstáculo principal en la actualidad.



Gloria Gaitán (Fuerza Ciudadana): "La inequidad. Colombia es uno de los países más inequitativos, más desiguales del mundo" La candidata e hija del líder Jorge Eliécer Gaitán centra su preocupación en la desigualdad. Afirma que es imperativo acabar con la concentración de la riqueza en manos de pocas familias para garantizar una vida digna para todos los ciudadanos.

Andrés Forero (Centro Democrático): "El gobierno nos ha devuelto al pasado en dos temas... seguridad... y el tema de la salud" Forero destaca un retroceso en áreas críticas. Su enfoque principal es la defensa del sistema de salud frente a lo que considera una destrucción motivada por la "politiquería, la ideología y la corrupción", además de mantener la seguridad como bandera del partido.

Óscar Enrique Ortiz (Oxígeno): "La impunidad. La impunidad frente a violentos, la impunidad frente a corruptos" Desde el partido de Ingrid Betancourt, Ortiz identifica la impunidad como el mal raíz que impide la justicia social. Critica duramente la "paz total" y los escándalos de corrupción recientes, proponiendo el fin del delito político.

Carolina Corcho (Pacto Histórico): "Colombia necesita avanzar en unas reformas que han sido aplazadas" La exministra y cabeza de lista señala que el problema principal es la obstrucción de cambios estructurales. Para Corcho, la urgencia radica en la reforma a la salud para resolver crisis históricas y una reforma política que cambie el modelo de financiación de campañas.

Nancy Estela Vergara (Patriotas): "El principal problema... es la corrupción" Para el movimiento Patriotas, la corrupción es el "cáncer" que desencadena la falta de seguridad, equidad y salud. Vergara propone limitar la permanencia en el poder para combatir este flagelo.

Beti Martínez (Con toda por Colombia): "El principal problema de Colombia es que no hay justicia" Martínez vincula la falta de justicia con el estancamiento social. Su prioridad es proteger a la niñez y las mujeres, argumentando que sin un sistema judicial que funcione, no habrá esperanza ni desarrollo.

Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical): "Los temas de reactivación económica y por supuesto los temas de salud" Motoa enfoca su crítica en el deterioro del orden público y la economía bajo el actual gobierno. Propone una "reconstrucción nacional" centrada en la reactivación productiva y la defensa técnica del sistema de salud.

Juliana Gutiérrez (Creemos): "Hoy los mayores problemas... es la vulnerabilidad y la vulneración de nuestros derechos" Como activista social, Gutiérrez enfatiza la crisis del sistema de salud, relatando desde su experiencia personal cómo las familias han sido abandonadas por el Estado en momentos críticos de enfermedad.

Enrique Gómez (Salvación Nacional): "Lo prioritario es impedir que Iván Cepeda llegue al poder y termine la democracia" Gómez plantea una lucha por la supervivencia de la democracia y los valores tradicionales. Su propuesta incluye una reforma judicial a fondo y el retorno de la seguridad para enfrentar a los que denomina "aforados corruptos".

Luis Elías Quiroga (Colombia Segura y Próspera): "Nuestra prioridad es trabajar para que se reactive la industria del petróleo y el gas" Desde una perspectiva económica y empresarial, Quiroga sostiene que el alto precio de los combustibles es un problema crítico que debe resolverse reactivando la industria extractiva para aliviar el bolsillo de los colombianos.

Juan Sebastián Gómez (Alianza Verde/Nuevo Liberalismo): "Necesitamos una política que construya, no que destruya" Gómez hace un llamado a superar la polarización y el odio. Considera que la prioridad del nuevo Congreso debe ser alcanzar consensos, especialmente para salvar el sistema de salud de manera técnica y no ideológica.

Escuche aquí las propuestas: