Declaran desierta licitación para construir línea 2 del metro de Bogotá

Desde la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, confirmó que declaran desierta la licitación para la construcción de la segunda línea del metro de la capital. Confirma el mandatario local que esto se da tras una comunicación del Grupo Sasyr, el grupo español interesado en la licitación, en la que confirman que retiran la propuesta. Y es que esta comunicación se dio a las 9:57 am del martes 20 de enero, fecha plazo para presentar las propuestas.

“Debemos informar que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas. Esto no significa que la línea 2 del metro no continúe. La línea 2 del metro continúa. Es más, vamos a abrir licitación pública internacional en el mes de febrero. Tenemos el apoyo de la banca multilateral, tenemos los créditos de la banca multilateral, tenemos el soporte, obviamente, del convenio de cofinanciación y tenemos un proceso que está mucho más maduro hoy", concluyó el alcalde.

Por su parte, tanto el gerente del Metro, Leónidas Narváez, como el alcalde, Carlos Fernando Galán, aseguran que para el mes de febrero de este 2026 se va a reabrir el proceso de invitación y licitación a los interesados con un plazo aproximado de 7 meses, es decir, hasta septiembre. Después de eso, se cierra el proceso para recibir ofertas y comenzar el trámite de valoración. Por lo cual, según lo estimado, para el primer semestre del 2027 se espera que adjudiquen el contrato para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá.

“En febrero empezaremos una acción muy amplia de invitación a diferentes firmas del mundo para que vuelvan a participar en este proyecto maduro, financiado y factible. Y así para que participen en este nuevo proceso licitatorio", aseguró el gerente del Metro, Leónidas Narváez.