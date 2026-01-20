En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Declaran desierta licitación para construir línea 2 del metro de Bogotá

Declaran desierta licitación para construir línea 2 del metro de Bogotá

Según lo confirmó el alcalde de Bogotá, la decisión se da tras recibir una comunicación del grupo español interesado en el proyecto, donde confirmaron que retiran la propuesta por problemas internos.

