NASA ofrece $750.000 dólares por un sistema para alimentar colonos en Marte

La posibilidad de que los seres humanos se establezcan en Marte ya no pertenece solo al terreno de la ciencia ficción. Con ese horizonte en mente, la NASA ha puesto en marcha una iniciativa que busca resolver uno de los mayores desafíos de la exploración espacial: cómo alimentar a los astronautas lejos de la Tierra. El certamen, denominado Mars to Table (“De Marte a la mesa”), ofrece un premio de hasta 750.000 dólares para quienes logren idear un sistema alimentario completamente autónomo, pensado para futuras misiones humanas al planeta rojo.

El objetivo principal del concurso es impulsar propuestas innovadoras que permitan sostener la vida humana durante estancias prolongadas en Marte sin depender del constante envío de provisiones desde la Tierra. Para ello, la agencia espacial invita a la formación de equipos multidisciplinares capaces de integrar conocimientos de nutrición, ingeniería, biología, agricultura y diseño de hábitats espaciales. Las propuestas deberán presentarse antes del mes de septiembre y demostrar que el sistema planteado es viable en condiciones marcianas.

Más allá de producir alimentos, la NASA exige un enfoque integral. Los proyectos deben contemplar todo el ciclo alimentario: desde el cultivo y la cosecha hasta el procesamiento, almacenamiento y preparación de las comidas. En este sentido, se valorarán especialmente factores como la eficiencia de los métodos de cultivo, la facilidad para conservar los alimentos, su aporte nutricional, el contenido energético y, no menos importante, el sabor. La experiencia culinaria también juega un papel clave en el bienestar psicológico de los astronautas, un aspecto fundamental en misiones de larga duración.

Aunque la competencia está abierta a participantes de todo el mundo, existe una limitación importante en cuanto a la recompensa económica. La NASA ha aclarado que únicamente los equipos estadounidenses podrán acceder al premio en metálico. Sin embargo, los grupos internacionales pueden participar, presentar sus ideas y recibir reconocimiento oficial por parte de la agencia, lo que supone una valiosa visibilidad en el ámbito científico y tecnológico.



Con Mars to Table, la NASA no solo busca soluciones prácticas para futuras colonias humanas en Marte, sino que también fomenta el desarrollo de tecnologías que podrían tener aplicaciones en la Tierra. Sistemas de producción de alimentos autosuficientes, eficientes y sostenibles podrían contribuir a enfrentar desafíos globales como la escasez de recursos y la seguridad alimentaria. Así, lo que hoy se diseña pensando en Marte podría terminar transformando la forma en que producimos y consumimos alimentos en nuestro propio planeta.