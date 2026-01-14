Envíe su nombre junto a la misión Artemis II de la Nasa: paso a paso para inscribirse

Desde hace tiempo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como Nasa (por sus siglas en inglés), ha estado preparando una misión de alto nivel con el fin de explorar la Luna.

Para ello, se llevará a cabo la misión Artemis II, la cual tiene como objetivo hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Ahora, aquellos que quieran ser parte de esta importante misión, tendrán la oportunidad de enviar su nombre junto a la tripulación.



Detalles de la misión Artemis II de la Nasa

El primer vuelo tripulado de Artemis II está previsto que salga a más tardar en abril de 2026 y la nave espacial que tendrá la tarea de llegar a la Luna se llama Orion. De acuerdo con la Nasa, la misión tendrá una duración aproximada de 10 días, despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy.

Antes de ello, la tripulación hará comprobaciones iniciales de los sistemas de la nave y se pondrá a prueba manual el desempeño de Orion cerca de la Tierra durante los primeros días antes de dirigirse a la Luna.



En total serán cuatro astronautas los que se embarcarán en esta aventura: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.



Envíe su nombre junto a la misión Artemis II de la Nasa

Además de las tareas que llevará a cabo la tripulación, la Nasa quiere que más personas acompañen la misión, por ello, los interesados, desde ya, pueden inscribir su nombre para que viaje por el espacio.

¡Envía tu nombre a viajar alrededor de la Luna! Cualquiera puede asegurar su lugar a registrándose antes del 21 de enero. NASA

Este es el paso a paso para inscribirse y hacer parte de la misión Artemis II:



Ingresar a la página web de la Nasa

Registrarse antes del 21 de enero de 2026 (crear una cuenta si aún no se tiene)

Llenar el formulario dispuesto en la página .

. Crear un código PIN que permite recuperar la “tarjeta de embarque” digital.

Al finalizar se debe dar clip en enviar, así los datos llegarán a la base de datos de la Nasa.

Los nombres recopilados se incluirán en una tarjeta de memoria SD que será cargada a bordo de Orion antes del lanzamiento. A cambio, los participantes pueden descargar una tarjeta de embarque con su nombre como un recuerdo coleccionable.