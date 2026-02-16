En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sorprenden a arrojando escombros a una quebrada en Medellín; todo quedó grabado

Sorprenden a arrojando escombros a una quebrada en Medellín; todo quedó grabado

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó lo ocurrido y aseguró que los hombres ya habrían sido identificados.

