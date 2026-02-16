Sorprenden a arrojando escombros a una quebrada en Medellín; todo quedó grabado

¡Irresponsables! Varios hombres fueron captados en un video arrojando escombros a una quebrada en Medellín. En medio de las emergencias por los fuertes aguaceros, el alcalde Federico Gutiérrez pidió que las personas sean identificadas y sancionadas

Medellín completa varios días con intensas lluvias y aún así se reportan casos de personas que siguen tirando escombros a las quebradas, a pesar de que este fin de semana la quebrada La Madera se desbordó y afectó a varias viviendas en el Noroccidente de la capital de Antioquia.

En un hecho que ha causado indignación y rechazo, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, mostró un video en donde se ve a un hombre con un costal, se acerca a un pequeño puente ubicado en el barrio Santa Cruz y arroja escombros a la quebrada La Rosa.

#Video ¡Irresponsables! Varios hombres fueron captados en un video que reveló el concejal @tobonvillada arrojando escombros a una quebrada en #Medellín, en medio de las emergencias por llluvias. El alcalde @FicoGutierrez dijo que esas personas ya están identificadas. #MañanasBlu pic.twitter.com/zVkR4dHmqS — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 16, 2026

Al parecer, este mismo proceso lo hace un par de veces más sin que nadie le diga nada y llenando el afluente de lo que parece ser tierra y otros elementos. Sin embargo, lo que más rechazo causó fue que en uno de sus viales tiró un costal lleno de materiales desconocidos a la quebrada La Rosa.



Y cuando no se podía ver un acto más irresponsable en medio de las fuertes lluvias que han azotado a la ciudad, se aprecia que a escasos metros llegan otros dos hombres con una carretilla y tiran lo que parece ser tierra a un costado del afluente.

Ambos casos fueron captados en cámaras y ahora están en poder de las autoridades, luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresara que ya habrían sido identificados.

"La inspección hará verificación completa de la obra, rigurosidad en temas ambientales y la implementación de cómo están haciendo eso. Estas personas fueron identificadas, tendrán sanciones. Yo le digo a la ciudadanía, sigan denunciando, están poniendo en riesgo la vida de la gente y sobre todo en estas épocas de invierno", contó.

Por ahora se está investigando las imágenes compartidas por Tobón y se espera que en las próximas horas se logren identificar a los hombres que serían sancionados tras arrojar escombros a la quebrada La Rosa en medio de la contingencia climática por la que pasa la capital de Antioquia.