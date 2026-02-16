Los mejores productos del D1 para el cuidado personal desde $4.500

Los productos para el cuidado personal son cada vez más demandados por las personas. Ya no se trata solo de mujeres, cada vez más hombres buscan mejorar su estilo de vida y fortalecer sus rutinas de cuidado diario.

En ese contexto, las tiendas D1 continúan ampliando su portafolio con productos para el cuidado del rostro, el cuerpo y las manos, entre otros. Con precios accesibles y diferentes marcas disponibles, D1 se ha convertido en una opción práctica para quienes buscan calidad sin afectar su presupuesto.

Uno de los productos destacados es el agua micelar Delia, con un costo de $4.500. Este producto, junto con el jabón facial y los pomitos, es ideal para limpiar, desmaquillar y tonificar la piel del rostro, ojos y labios.

Además, la mascarilla de Delia, por solo $2.500, complementa la rutina de cuidado facial y ayuda a mantener la piel limpia y revitalizada.



Para la hidratación, se encuentra el gel hidratante con aloe vera, semillas de linaza, ácido hialurónico y extracto de pepino, entre otros componentes. Es ideal para piel grasa y tiene un precio de $13.900.

Por su parte, el jabón de Natural Feeling, con un costo de $2.000, es una opción práctica para refrescar e hidratar la piel diariamente.

Publicidad

Para quienes prefieren un maquillaje más ligero, está la crema facial correctora con color, que hidrata y protege contra los rayos del sol, por un valor de $6.000.

En el caso de los hombres, también hay opciones específicas, como la crema para después del afeitado con vitamina E y aloe vera, que ofrece un efecto refrescante por $7.400.

Tiendas D1 cuenta con otros productos de cuidado personal como shampoo, máquinas de afeitar, cremas corporales y crema dental, con precios que oscilan entre los $4.000 y $15.000, consolidándose como una alternativa económica para el cuidado diario.